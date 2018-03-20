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الدمرواي: بلاغ للنائب العام ضد جهاز التعمير لمخالفات البناء ببورسعيد

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جهاز التعمير بمحافظة بورسعيد
جهاز التعمير بمحافظة بورسعيد

أمينة عبد العال

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تقدم المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء ببلاغ لمكتب النائب العام تحت رقم " رقم 3055/2018"  للتحقيق في مخالفة الكود المصري للأساسات في أبراج جهاز التعمير بمحافظة بورسعيد  متسائلاً في الوقت نفسه لماذا ولمصلحة من يتم تعريض أرواح المواطنين للخطر؟

وقال الدمراوي، في تصريحات صحفية إنه تقدم بالبلاغ بعد أن حذر مرارًا وتكرارًا جهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان من مخالفة البناء في عمارات الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد التي قد تتسبب في انهيار العمارات بعد مدة قصيرة مناشدا السيد اللواء محافظ بورسعيد بالتدخل لمنع إزهاق أرواح من أبناء المدينة الباسلة وأكد أن هذه المعلومات موثقة بالمستندات وانه على أتم الاستعداد لتقديمها وتوضيحها .

وأكد الدمراوي،  أن الإجراءات الخاصة بالتحقيق قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع تحويلها للنيابة المختصة مكانيا لسماع كافة الأطراف والإطلاع علي كافة المستندات بما فيها نص الكود المصري وتعليمات المهندس ابراهيم محلب وقت توليه حقيبة وزارة الإسكان وكافة مستندات المشروع.

وأضاف الدمراوي بأنه من المتوقع ان يتم الاجابة علي السؤال المهم وهو هل تم تعمد المخالفة ام لا لتتضح الحقيقة الغائبة والتي طالما شكك فيها العديد من الاطراف وأكدها اطراف اخري.

ولفت الدمراوي، النظر إلي أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والطرق تعد من أفضل إنجازات الدولة والرئيس السيسي، وأن ما تم إنجازه في ملف الاسكان والطرق خلال الـ4 سنوات الماضية يساوي ما تم انجازه خلال الـ40 عامًا الأخيرة وبالتالي يجب التنويه علي الشيء الخاطئ ليتم تداركه حتى لا يستغله أعداء الوطن لتشويه إنجاز مهم من إنجازات الحكومة.


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