أبو شقة يكشف 6 مظاهر لقانون المحليات المنتظر

20 مارس 2018 - 11:13 ص

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من الضرورى القضاء على الفساد بالمجالس المحلية، حيث إنه يجب تفعيل دورها لتكون مستقلة عن الحكومة المركزية، ولابد أن يكون الهيكل الإدارى للحكم المحلى متمتعًا بتوزيع المهام الحكومية المحلية وأن يكون لديها موارد مالية كافية مستقلة عن التمويل الحكومى المركزى.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "المحليات والفساد"، أن مهام المحليات تم تحديدها بحيث يكون المسئولون عن تقديم الخدمات للمواطنين وهم الذين يحاسبون فى حالة وجود أى تقصير، وأنه يجب أن تكون مهام المجالس المحلية المنتخبة معروفة للمواطنين، وفى حالة وجود تقصير فإن المواطنين سيذهبون لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة الذين يقومون بتقديم الخدمات وفى حالة تقصيرهم يذهب المواطنون للمستوى الأعلى مثل الوزراء.

وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "يجب أن تكون المجالس المحلية المنتخبة التى ينتظرها المصريون، لها إدارتها الخاصة، وإلا ستكون مثل البطة العرجاء تنفذ ما تقوله الحكومة دون مراعاة للواقع الفعلى الذى تمثله فى المحافظات وعن التمويل فإن النظام فى مصر مثل الهرم لأن المسئولين فى المحافظات يحتاجون إلى التصديق على أى مشروعات تنفذ من الحكومة إلا أن هذا يؤدى إلى عدم الوضوح فى توزيع المسئوليات"

ومضى قائلا: "وكل الخدمات مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والمستشفيات تقوم المجالس المحلية بتقديمها للمواطنين ولكن فى مصر تكون مركزية فى يد الوزارات وهناك مسئولون في المستوي المركزى يعملون بالمحافظات بشكل مركزى كما أن المشكلة فى النظام المركزى أنه عندما تقدم خدمات لا تخضع لرقابة الشعب وإنما للوزير أو المحافظ، النموذج المصرى لا يمكن تغييره مرة واحدة ولكنه يمكن تحريكه بحيث يبدأ بتغيير صلاحيات المحليات".