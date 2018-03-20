مفتى الجمهورية يزور باكستان ويلقى خطبةَ الجمعة فى أكبر مساجده

20 مارس 2018 - 11:08 ص

يبدأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، زيارة رسمية إلى إسلام آباد تستمر لعدة أيام، وسيلتقي خلال الزيارة الرئيسَ الباكستاني ورئيسَ الوزراء وعددًا من القيادات الدينية والتنفيذية هناك.

كما سيلقي مفتي الجمهورية خطبة الجمعة في أكبر مساجد العاصمة الباكستانية "إسلام أباد"، وسيلقي كذلك الكلمة الرئيسيَّة في مؤتمر "مكافحة التطرُّف" المزمع عقده في "إسلام أباد"

وصرح الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية- أن زيارة المفتي لباكستان من الزيارات المهمة، وتأتي في توقيت دقيق؛ كون باكستان تعاني بشدة من ازدياد وتيرة التطرف والعمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم أنه سيتم خلال الزيارة بحثُ أوجه تعزيز التعاون الديني ومكافحة الفكر المتطرف، والاستفادة من تجربة دار الإفتاء الرائدة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وكذلك تدريب الأئمة الباكستانيين على التصدي للفكر المنحرف وترسيخ ثقافة الوسطية والتسامح وقبول الآخر