فنانة شهيرة لـ"السيسي": "مستعدة أنزل أحارب"

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الرئيس

انتخابات رئاسية

سميرة أحمد

وجهت الفنانة سميرة أحمد، التحية إلى أبطال القوات المسلحة والوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "ربنا يحمي الرئيس السيسي، ويخليه لينا".

وأعربت "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها البالغة لحضورها حفل الأسرة المصرية بالأمس، مضيفة: "منمتش للصبح من كتر الفرحة".

وشددت  الفنانة المتألقة  سميرة أحمد على ضرورة نزول كل المصريين الانتخابات الرئاسية، قائلة: "لازم كل المصريين نساء ورجال"، موجهة رسالة إلى المصريين والرئيس السيسي، "بالحب هنعدي" مضيفة: "مستعدة أنزل أحارب".


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