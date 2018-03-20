برلماني: لابد أن يحصل السيسى على ضعف نسبة انتخابات 2014

20 مارس 2018 - 10:57 ص

أكد النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة أن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات تفوق التوقعات فى ظل الظروف التى شهدتها البلاد، مؤكدًا ضرورة أن يحصل السيسي على ضعف ما حصل عليه في انتخابات 2014.

وأوضح "أبو غريب"، في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي هو الرجل الأقدر على إدارة البلاد خاصة أنه تصدى للإرهاب والفساد بكل قوة وحسم وحزم واستعاد دور مصر الرئيسي على كافة الأصعدة الدولية

وشدد "عضو مجلس النواب" على أن المشاركة السياسية ضرورية حتى نثبت للعالم كله أن الشعب المصري يلتحم مع قيادته برئاسة عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى أن المشاركة بكثافة خير رد على الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض الواقع.

ولفت إلى أن مشاركة المصريين في الخارج كانت لها اثر إيجابي في دول وسفارات العالم أجمع ومن المنتظر أن يكون رد فعل المصريين في الداخل أقوى بكثير مشددًا على أننا في مرحلة تاريخية لذلك لابد من مشاركة جموع المصريين في العرس الديمقراطي الأيام القادمة.