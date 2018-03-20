الحسينى لـ أمير قطر: "أتمنى تنور القاهرة"

20 مارس 2018 - 10:53 ص





طالب الإعلامي يوسف الحسيني رؤية أمير قطر، تميم بن حمد، على أرض مصر قائلا: "أتمنى أمير قطر ييجي ينوّر القاهرة، لعقد لقاء يحمل روح الإخاء، ويهدف لإذابة كل الخلافات".



وأضاف الحسيني، في برنامجه على قناة "أون لايف": " أتمنى أشوف صاحب السمو الأمير تميم ييجي ينوّر القاهرة، مصر بتقول لأي حد: أهلا وسهلا".



وتابع: "مصر ترحب دائمًا بالعلاقات مع الدول، ولديها القدرة على تجاوز الإساءة للحفاظ على العلاقات التاريخية".



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