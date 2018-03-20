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صحيفة نمساوية :

على المرأة المصرية الإنجاب كل أربع سنوات

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

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السيسي

مايا مرسي

دي بريسه

المجلس القومي لحقوق المرأة

في مقابلة أجرتها صحيفة "دي بريسه" النمساوية، مع رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، بشأن أوضاع المرأة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ وصفت الرئيس بـ"نصير المرأة" في مصر.

ونوهت "مرسي" في مقابلتها مع الصحفيين النمساويين في القاهرة، أن مع الزيادة السكانية الرهيبة في مصر، إذ يتوقع أن بحلول عام 2050 يصل عدد سكان مصر إلى 150 مليون نسمة، لذا على المرأة المصرية الحرس بشأن إنجاب الأطفال، فيجب عليها أن تنجب طفل كل أربع سنوات لا كل اثنين.

وفي نهاية مارس، ستنتخب مصر رئيسًا جديدًا، فعلى الأرجح، أنه سيعاد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، وأكدت مايا مرسي، أن "المرأة المصرية ستنتخب السيسي لولاية ثانية لأنه داعم لحقوقها".

وأشارت "مرسي" إلى أن المجلس يقدر الرئيس "السيسي" لحرصه الشديد على رفع شأن المرأة المصرية، إذ تم ترقية والرفع من أهمية المجلس القومي للمرأة تحت حكم "السيسي"، لافتة إلى أن العديد من النساء شغلن مناصب مهمة في ولايته الأولى في عدة وزارات وجهات حكومية.

وأردفت: "المجلس القومي للمرأة يطرق الأبواب على المناطق الريفية بمصر من أجل توعيتها بالمواضيع التي تهمها مثل التأمين الاجتماعي وتنظيم الأسرة".

ورأت "مرسي" أن استمرار النمو السكاني بالمعدل الحالي بمثابة كارثة "مميتة" لمصر، لذا هي تقدم النصيحة لجميع النساء في محادثاتها التعليمية، انه يجب على المرأة الإنجاب كل أربع سنوات فقط ، بدلاً من كل اثنين.

وأوضحت "مرسي" أن هناك مشكلة كبيرة أخرى للمرأة المصرية، وهي قانون الميراث، لأنه في الواقع العملي يسيطر الرجال على اليد العليا، فهنا، يمكن للمرء أن يزيد العقوبات على أولئك الذين يضربون النساء بسبب الاستيلاء على ميراثهن.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه كما تم إصلاح قانون الطلاق، الذي كان  التحدي الأكبر للمجلس، بشأن "تغيير العقلية في البلاد"، أيضًا يجب تغير الموازين في عالم العمل: فربع الموظفين فقط من النساء.

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