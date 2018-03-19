تأجيل محاكمة ريهام سعيد وآخرين

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حاكمة الإعلامية ريهام سعيد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين، في قضية اتهامهم بـ"اختطاف الأطفال"، لجلسة 21 مارس، وذلك للإطلاع، وسماع الشاهد الرابع، وندب محامي عن المتهم الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين  المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد و سيد نجاح.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.


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