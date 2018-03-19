المليارات المهدرة فى الموازنة العامة للدولة (2)

19 مارس 2018 - 03:04 م

من بين أكثر المجالات إهداراً للمال العام منذ سنوات وحتى الآن ، ما يسمى ب " البعثات " الخارجية ، وتؤكد كل المؤشرات والوقائع أن هذه البعثات ليست إلا مجرد " تستيف أوراق " , حيث لم يثبت بالدليل القاطع أن هناك استفادة حقيقية لمصر حققتها من وراء هذه البعثات رغم انفاق مئات الملايين من الجنيهات سنوياً عليها . وحتى لا يتصور البعض أننا نردد كلاماً مرسلاً يكفى أن نشير الى أن موازنة الدولة فى 2016 \2017 تضمنت تخصيص مبلغ 647.9 مليون جنيه لهذه البعثات بزيادة 500 ألف جنيه عن العام السابق .



ولعل أكبر دليل على إهدار هذه المبالغ المالية الطائلة على البعثات هو اعتراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى الحالى أمام أعضاء مجلس النواب منذ أسابيع قليلة بفشل نظام البعثات التعليمية للخارج وأن الدولة المصرية لم تستفد من تلك البعثات ، وفى رأيى الخاص أنه على نواب البرلمان وكافة الجهات السيادية والرسمية ألا يجعلوا هذا الأمر يمر مرور الكرام , ويجب أن يحاكم هؤلاء الوزراء السابقين والحاليين بتهمة إهدار المال العام على البعثات التعليمية للخارج .



وفى هذا السياق اشير الى أن أبرز هذه البعثات هى البعثات التى ترسلها وزارتى التعليم والتعليم العالى للخارج عامة وفى الدول الأوروبية بصفة خاصة ، حيث يستغل معظم المبعوثين هذه الفترة للقيام بجولات سياحية وشراء هدايا تذكارية ( الى جانب المعاكسات للحسناوات فى أوروبا ... الخ ) ، وحتى عندما يعود هؤلاء الى مصر يصابوا بالصدمة لأنهم لا يجدوا الفرصة لتطبيق ما تعلموه خلال بعثاتهم الخارجية وبالتالى يكون هناك إهدار للمليارات من الجنيهات على مدى سنوات ، دون أن تكون هناك نتائج ايجابية على تطوير التعملية التعليمية .



من ناحية آخرى كشفت التقارير الرسمية التى أصدرتها وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 2 مليار و655 مليون جنيه تحت مسمى ( أبحاث ودراسات للمشروعات الإستثمارية ) بزيادة قدرها 485 مليون جنيه عن العام السابق حيث كان إجمالى المبالغ المخصصة لهذا البند 2 مليار و169 مليون جنيه .



وتعليقاً على تخصيص تلك المبالغ نسأل : ما هى طبيعة المشروعات التى تتكلف دراساتها وأبحاثها هذه الأموال الطائلة ؟ وهل المكاتب الإستشارية التى حصلت على تلك المبالغ تابعة لجهات حكومية أم شركات خاصة ؟ وهل هذه الجهات أو المكاتب مصرية أم أجنبية ؟ وهل تمت الإستفادة بالفعل من هذه الأبحاث والدراسات ؟ وهل هناك متابعة من جانب الجهات الرقابية والسيادية على اوجه صرف هذه المبالغ الكبيرة ؟ .



من ناحية آخرى نفجر لكم مفاجأة من العيار الثقيل ، وأرجو ألا يأخذها البعض على أنها " نكتة " لأنها حقيقة ولدينا المستند الرسمى الدال عليها ( موجود فى الصفحة رقم 64 من البيان التحليلى لوزارة المالية ) ، حيث كشف البيان وتحت مسمى " المنح " عن قيام الحكومة المصرية – أكرر المصرية – بتقديم منح للحكومات الأجنبية – أكرر للحكومات الأجنبية – قيمتها 229.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 36.3 مليون جنيه عن العام السابق .

