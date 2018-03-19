أيو عرايس: تحية لمبارك فى عيد تحرير طابا

19 مارس 2018 - 02:59 م

وجه سامح أبو عرايس المنسق السابق لحملة عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة ومؤسس حركة أبناء مبارك، التحية الى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 29 لعيد تحرير طابا .

وقال ابو عرايس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "النهاردة 19 مارس عيد تحرير طابا وبالمناسبة دي تحية خاصة للرئيس مبارك اللي أصر على تحرير طابا".

وأضاف عرايس قائلا: "فض مبارك كل الضغوط والمساومات للتنازل عنها . وتحية لكل من شارك في المفاوضات وفي اللجنة القومية لاسترداد طابا.. وكل سنة وأنتم طيبين...".