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لجنة جديدة من الشباب والرياضة تصل "الزمالك"

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وصل منذ قليل أعضاء لجنة جديدة شكلتها وزارة الشباب والرياضة لفحص العضويات التي تم عملها خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ تولى رئاسة النادي في 2014.

وتم تشكيل هذه اللجنة بعد أن تقدم أكثر من عضو في النادي بشكوى بسبب العضويات الجديدة لنادي الزمالك، والتي وصلت إلى 16 ألف عضوية خلال الفترة الماضية.

ويخضع نادي الزمالك حاليًا لإشراف أكثر من لجنة رقابية سواء من نيابة الأموال العامة أو الكسب غير المشروع أو اللجنة المالية التي تم تعينها من وزير الشباب والرياضة بناءً على توصية من النائب العام لإدارة النادي لحين انتهاء التحقيقات.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد هاجم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب تعيين لجنة مالية لإدارة النادي، وحمله هو واللجنة مسئولية خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على يد فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي.


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