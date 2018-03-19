الأهلي يغادر الجابون متجها إلى القاهرة

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الاهلى

مونانا الجابوني

انطلقت طائرة بعثة النادي الأهلي من مطار ليبرافيل بالعاصمة الجابونية ظهر اليوم الاثنين في طريقها إلى القاهرة بعد المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع مونا الجابوني فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تصل البعثة الي مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتأهل الفريق الأحمر أمس الأول "السبت"، إلى دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى بعدما نجح فى تكرار الفوز على مونانا بثلاثية لهدف، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالفوز برباعية نظيفة.

واستقلت بعثة الأهلى الطائرة من مطار ليبرافيل وستصل منه إلى مطار أديس أبابا ثم تتوجه بعدها إلى القاهرة.


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