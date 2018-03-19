  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
م

أول صور لطائرة المنتخب.. و"الحضري وصلاح" يتصدران

ريهام سعيد بسجن النسا

اتهامات بالخداع واستغلال للفقر بقضية ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تلتزم الصمت وتقرأ القرآن

أبرز 7 معلومات عن «سيف القذافي» الذي انقلب على والده

سيف القذافي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية الليبية

ن

معلومات عن محاورة الرئيس أبرزها.. رسالة "إنتى متبرجة"

ريهام سعيد

دفاع ريهام سعيد: "طفلها لا يتقبل أي ألبان"

محافظ المنوفية

النائب العام يحيل محافظ المنوفية لمحكمة الجنايات

محمد صلاح

طفل بريطانى يقلد "محمد صلاح" فى السجود بعد إحرز هدف

ساويرس

ساويرس يوجه رسالة إلى الرئيس السوداني

محمد صلاح

تقارير: رباعية "صلاح" تذبح "جاريث بيل"

عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد زيارته لـ"أذربيجان"

آخر الأخبار

عمرو موسى
عمرو موسى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شريف إسماعيل يعود من ألمانيا بعد فحوصات طبية

#

"القيعي": لهذا السبب وافقنا علي بيع عمرو جمال لـ"فنلندا"

#

الإثنين.. عودة السفير السوداني للقاهرة

#

السفير السوداني بمصر يغادر القاهرة

أمريكا

الشرق الأوسط

المرأة

القضية الفلسطينية

عمرو موسي

عاد إلى القاهرة عمرو موسى قادماً من العاصمة الأذربيچانية پاكو وذلك بعد مشاركته في اجتماعات المركز الدولي لمعهد نظامي جنجافي للعلاقات الدولية الذي يضم موسى في مجلس إدارته بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية السابقين.

 وأضاف بيان  نشرته صفحة  عمرو موسى  على حسابها الشخصى  على موقع التواصل الاجتماعى  "فيس بوك": "التقى موسى خلال الزيارة بالرئيس الأذربيچاني إلهامي علييف ضمن استقباله لأعضاء مجلس إدارة المركز الدولي حيث أثنى الرئيس علييف على الدور الهام الذي تلعبه المراكز الدولية حول العالم في تقريب وجهات النظر وخلق التفاهم بين الأفكار والشعوب".

وتابع البيان: "شارك في الاجتماعات عدد من الشخصيات الدولية منها الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والرئيس طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق والرئيس شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الأسبق بالاضافة لرؤساء ورؤساء وزراء صربيا والبلقان والإكوادور والنمسا ونيجيريا وبنين السابقين ووزراء خارجية سابقين من اليونان وعدد من الدول بالمشاركة مع ممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروپي والأمم المتحدة , ناقشت الجلسات المنحى الأمريكي الجديد في السياسة الدولية والتغيرات الحادثة بعد صعود الصين كلاعب فاعل في السياسات الإقليمية والدولية ودور روسيا في عدد من القضايا. ناقش الحاضرون أيضاً تطورات ووضع القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط وكذلك مشاكل الشباب والمرأة في العالم ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» كيم كاردشيان تهدد زوجها بالطلاق
» الإسلام السياسي وراء تأخر السعادة فى دول الشرق
» نور فرحات ينشر توقعًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية
» شاهد.. مفاجأة عن الأتوبيسات ذات الطابقين فى العاصمة
» موقع ألماني: المرأة المصرية تحل معضلة جيولوجية
» "ميسي": "الشيكولاتة والمياة الغازية تدخلني في نوبات قىء"
» بالفيديو.. "أحلام" تحاول الهرب من "ذا فويس"
» بالفيديو.. مرتضي منصور يفتح النار على شوبير
» الحكومة الألمانية تطالب مصر بإنهاء الممارسات القمعية
» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان