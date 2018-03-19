عمرو موسى يعود إلى القاهرة بعد زيارته لـ"أذربيجان"

19 مارس 2018 - 02:50 م

عاد إلى القاهرة عمرو موسى قادماً من العاصمة الأذربيچانية پاكو وذلك بعد مشاركته في اجتماعات المركز الدولي لمعهد نظامي جنجافي للعلاقات الدولية الذي يضم موسى في مجلس إدارته بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية السابقين.

وأضاف بيان نشرته صفحة عمرو موسى على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "التقى موسى خلال الزيارة بالرئيس الأذربيچاني إلهامي علييف ضمن استقباله لأعضاء مجلس إدارة المركز الدولي حيث أثنى الرئيس علييف على الدور الهام الذي تلعبه المراكز الدولية حول العالم في تقريب وجهات النظر وخلق التفاهم بين الأفكار والشعوب".

وتابع البيان: "شارك في الاجتماعات عدد من الشخصيات الدولية منها الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والرئيس طاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق والرئيس شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الأسبق بالاضافة لرؤساء ورؤساء وزراء صربيا والبلقان والإكوادور والنمسا ونيجيريا وبنين السابقين ووزراء خارجية سابقين من اليونان وعدد من الدول بالمشاركة مع ممثلين دبلوماسيين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروپي والأمم المتحدة , ناقشت الجلسات المنحى الأمريكي الجديد في السياسة الدولية والتغيرات الحادثة بعد صعود الصين كلاعب فاعل في السياسات الإقليمية والدولية ودور روسيا في عدد من القضايا. ناقش الحاضرون أيضاً تطورات ووضع القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط وكذلك مشاكل الشباب والمرأة في العالم ".