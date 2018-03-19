أول صور لطائرة المنتخب.. و"الحضري وصلاح" يتصدران

19 مارس 2018 - 02:47 م

انتشرت بعض الصور لطائرة المنتخب المصري المقرر أن يتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي مساء اليوم في صالة الوصول رقم 4 بمطار القاهرة.

ويظهر على الطائرة صورة الخماسي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعصام الحضري الحارس التاريخي للمنتخب والمحترف بصفوف التعاون السعودي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، بالإضافة للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب الوطني، الثلاثاء، متجهة إلى سويسرا، لخوض مباراتين وديتين استعدادا للمونديال الروسي، أمام البرتغال يوم 23 مارس الجاري، واليونان يوم 27 من الشهر ذاته.

وتستقل البعثة الطائرة، لأول مرة، في طريقها لسويسرا على أن تستقل الطائرة في طريقها للمشاركة في كأس العالم.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا صاحب الأرض، وأوروجواي، والسعودية.







