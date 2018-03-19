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بالصور.. افتتاح المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات جامعة طنطا

قبلي وبحري

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

محمد عبدالناصر

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فاعليات

التبرع بالدم

النشاط الرياضي

الاسر الطلابية

بدأت اليوم فعاليات المهرجان الثاني للأسر الطلابية لكليات الجامعة والذي تستمر فعالياته في الفترة من 19- 25 مارس الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو مفوض شئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد السباعي وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الفخراني وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمع كبير من طلاب كليات الجامعة.

جدير بالذكر أن الطلاب تتسابق في المهرجان في ثلاثة أنشطة وهم النشاط الرياضي ويتضمن بطولتي كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والنشاط الاجتماعي وينقسم إلى مسابقة الشطرنج، والتبرع بالدم، أما النشاط الثالث فهو الفني والثقافي ويتضمن الغناء الفردي، والعزف الفردي، والتواشيح، والتمثيل والتقليد، والشعر، والمعلومات العامة.






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