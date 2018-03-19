سيف القذافي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية الليبية

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متابعات-عمرو محمد

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ليبيا

القذافي

سيف القذلفي

أعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى والإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأكد بوراس بحسب مصادر إعلامية ليبية أن سيف الإسلام القذافى من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لا يطمح إلى السلطة بمفهومها التقليدى بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده .

 وشدد على أن أيادى سيف الاسلام القذاقي ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا وإقليميا ودوليًا، مشيراً إلى أن البرنامج الاصلاحي لنجل القذافى يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا، موضحا أن الهدف من ترشحه للانتخابات هو إنقاذ ليبيا .

 


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