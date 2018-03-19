برلماني: ما حدث بالخارج سيحدث أضعافه من داخل مصر

19 مارس 2018 - 02:38 م

أكد النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالقاهرة، أن الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج كانت نموذج مشرف ورسالة حب من الجاليات المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "ماهر" في تصريحات صحفية أن الإقبال الكبير من الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم أفشل مخططات الجماعات والدول التي كانت تراهن على عدم مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلى أن معدن الشعب المصري يظهر دائمًا في الشدائد.

وأشار "منسق حملة من أجل مصر بالقاهرة" إلى أن الصورة الإيجابية والمشرفة للمصريين في الخارج أمام سفارات وقنصليات العالم للتصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون في داخل مصر إضعافها مؤكدًا أنها ستكون صفعه على وجه كل المطالبين بالمقاطعة للانتخابات.