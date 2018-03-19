قوات الاحتلال تقتل فلسطينيًا في القدس

19 مارس 2018 - 01:44 ص

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطيني، بعد أن تعرض لإسرائيلي بسكين، في البلدة القديمة في القدس، وأصابه بجروح بالغة انتهت إلى مصرعه.



وجاءت عملية الطعن في وقت يسود فيه القلق من تصعيد محتمل لأعمال العنف، في الأسابيع المقبلة، فيما تستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.



وفي وقت سابق قالت اجهزة الاسعاف إنه تم نقل الحارس الأمني إلى المستشفى وحالته خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.



واكد ميكي روزنفلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن المهاجم «قتل بالرصاص».

