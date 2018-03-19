» شاهد.. تعليق "أديب" على فوز "بوتين" بولاية رابعة

19 مارس 2018 - 01:40 ص

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حظي بأكثر من 75% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد، في برنامجه «كل يوم»، مساء الأحد، بنسب المشاركة في الانتخابات الروسية «رغم الصقيع، ورغم أن النتيحة كانت محسومة»، ولكن الناس «نزلت عشان تقول رأيها».



وأضاف: «الروس نزلوا الانتخابات عشان يقولوا لقيصر الكرملين: إحنا عايزين نكمل كده، عايزين نرجع مفتريين، عايز نبقى زي الدول المفترية».



وألمح إلى تدخل الروس في الانتخابات الرئاسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة، وقال إن الإدارة الروسية هي التي أثرت على الرأي العام في البلدين من أجل انتخاب كل من دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون.

