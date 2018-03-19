"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على الانتخابات الرئاسية المصرية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس الجاري.



وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، "أسئلة هادئة تطلب إجابات عاقلة : ماذا تتوقعون في الولاية الثانية للسيسي:

وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، "أسئلة هادئة تطلب إجابات عاقلة : ماذا تتوقعون في الولاية الثانية للسيسي: