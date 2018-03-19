» تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك

وأضاف أن إيهاب جلال، المدير الفنى للزمالك، لم يكن موفقًا فى إدارة المباراة بشكل كبير، وهو أمر وارد فى كرة القدم، قائلاً: "زى ما فى لاعب بيكون مش فى يومه في مدرب برضه بيكون مش بيومه"، مؤكدا

أن مجلس الزمالك تعامل بشكل جيد جدًا مع الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة، ووفر المناخ اللازم للنجاح.









