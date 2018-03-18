» 7 فرق عربية في مجموعات أبطال إفريقيا

تأهلت 7 فرق عربية إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات دور الـ32 للبطولة القارية.



وتأهل لمرحلة المجموعات فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي من تونس، والوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي من المغربي، ووفاق سطيف ومولودية العاصمة من الجزائر.

وتأهل لمرحلة المجموعات فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي من تونس، والوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي من المغربي، ووفاق سطيف ومولودية العاصمة من الجزائر.

أما بقية المتأهلين لمرحلة المجموعات فهم زيسكو يونايتد الزامبي، وحوريا الغيني، وأول أغسطس الأنغولي، ومازيمبي بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما بقية المتأهلين لمرحلة المجموعات فهم زيسكو يونايتد الزامبي، وحوريا الغيني، وأول أغسطس الأنغولي، ومازيمبي بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بالإضافة إلى كمبالا سيتي الأوغندي، و امبابان سوالوز بطل سوازيلاند، و تاونشيب رولرز البتسواني، وتوغو بور التوغولي، وصن داونز بطل جنوب إفريقيا (حامل اللقب).

بالإضافة إلى كمبالا سيتي الأوغندي، و امبابان سوالوز بطل سوازيلاند، و تاونشيب رولرز البتسواني، وتوغو بور التوغولي، وصن داونز بطل جنوب إفريقيا (حامل اللقب).