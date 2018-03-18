  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور وعمرو أديب

شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

اضراب العاملين بقنوات الحياة

بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل

سد النهضة

نقص التمويل يعطل بناء سد النهضة

6مشاهد ترصد وأد ثورة يناير

الصحف والفضائيات تحذف أرشيف «ثورة يناير»

قطار

في مصر: قطارات الموت للغلابة فقط

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

قيادات البناء والتنمية

البناء والتنمية " حصان طروادة" لهدم الجماعة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن استقالته من رئاسة الزمالك

شركة خدمات البترول

أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

محمد صلاح

«القرني»: ما يفعله «صلاح» أفضل من ألف داعية

بعد فرز نصف الأصوات..

بوتين يتصدر "الرئاسيات" بـ75% من الأصوات

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«بوتين» يحصل على 73,9% من الأصوات

#

الروس يعلمون نتيجة انتخابات الأحد مسبقًا.. و"بوتين" يدعو لإضفاء الشرعية

#

الروس يعلمون نتيجة انتخابات الأحد مسبقا

#

بريطانيا تكشف علاقة بوتين بتسميم العميل الروسي

أظهرت نتائج رسمية جزئية لفرز الأصوات في الانتخابات الروسية 2016، تقدم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بفارق كبير عن المرشحين الثمانية الأخرين.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية (خاصة)، نقلا عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أنّ بوتين حصل على 75.01% من الأصوات بعد فرز نصف أوراق الاقتراع، بما يعادل 21.9 مليون صوت.
وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بتسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل روسيا وخارجها، من أصل قرابة 145 مليون نسمة، عدد سكان البلاد.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60%، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد.
ويتطلب فوز المرشح الرئاسي في روسيا الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات (أكثر من النصف)، وإلا سيدلي الناخبون بأصواتهم في جولة ثانية، يوم 8 أبريل/نيسان المقبل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأم المثالية بالغربية: "بعت ذهبى عشان ولادى"
» "منصور" يكشف الأسباب الحقيقة لهزيمة الزمالك
» 7 فرق عربية في مجموعات أبطال إفريقيا
» بوتين يتصدر "الرئاسيات" بـ75% من الأصوات
» شاهد.. مراهق يغامر بحياة الناس بهذه الطريقة
» «القرني»: ما يفعله «صلاح» أفضل من ألف داعية
» «قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج
» وايت نايتس لـ«مرتضى»: «ارحل»
» بالفيديو.. مصر تبدأ بناء أطول برج في أفريقيا
» مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى
» «ميدو»: «صلاح» أفضل لاعب في تاريخ مصر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان