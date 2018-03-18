» وايت نايتس لـ«مرتضى»: «ارحل»

18 مارس 2018 - 10:04 م

طالبت رابطة أولتراس "وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بالرحيل عن رئاسة النادي، خلال الفترة الحالية.

وقال الحساب الرسمي لـ"وايت نايتس" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ارحل يا كاره الزمالك و مدمر تاريخه".

وكان الزمالك ودع بطولة الكونفدرالية مبكرًا، من دور الـ32 الأول، على يد ولايتا ديتشا الأثيوبي، بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بهدفين مقابل هدف للفريق الأبيض.