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موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»

الحياة السياسية

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قال اللواء رءوف السيد، القائم بأعمال رئيس حزب "الحركة الوطنية"، إن الحزب لم يتأخر في إعلان تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما الأمر يرجع إلى موقف الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق في البداية من إعلانه الترشح، ومن ثم انسحابه "ما كان له الدور الأكبر في تأخر إعلانا تأييدنا له".

كان شفيق أعلن في أواخر العام الماضي ترشحه، وأعلن حزب "الحركة الوطنية" تأييده له، قبل أن يعلن التراجع عن قراره، بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف السيد في تصريح إلى "المصريون": "الحزب يعلن تأييده الكامل للرئيس في انتخابات الرئاسة المرتقبة، بعد أن سبق وأكدنا أنه في حالة خوضه الترشح منفردًا سيتم تدعيمه وتنظيم مؤتمرات برعاية حزب الحركة الوطنية لصالحه، خاصة وأنه الأجدر بالفوز بولاية رئاسية ثانية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن للحزب تدعيم المرشح المنافس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب "الغد"، خاصة وأن الأخير ليس له أي خبرة في إدارة الدولة، ولم يسبق له إدارة منصب قيادي، إلي جانب كون منافسه هو الرئيس السيسي، الذي أثبت بالفعل جدارة في إدارة الدولة المصرية، علي مدار السنوات الأربع الماضية، ولا يزال يعطي من خلال المشروعات التي يعمل على تنفيذها، وتطوير النبي التحتية".

وأوضح السيد، أن "الحزب يعكف على تنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات مع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الرئيس السيسي".

 

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