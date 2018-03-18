» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات

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سيارة " أرشيفية"
سيارة " أرشيفية"

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عطل فني

تسبب عطل فني في سيارة اشتراها مواطن خليجي بدولة الإمارات في حصوله على تعويض 100 ألف درهم (نحو500 ألف جنيه) بعدما ألزمت إحدى المحاكم الشركة المصنعة، وهي إحدى الشركات الشهيرة، بالإضافة إلى وكيلها المحلي بالتعويض.

وكان صاحب السيارة قد اشترى السيارة بنحو 300 ألف درهم (1.4 مليون جنيه)، قبل أن يكتشف عيوبا فنية في صندوق نقل الحركة، أبلغ بها الشركة أكثر من مرة.

وحاولت الشركة ووكيلها تبرير الخطأ بعد كل شكوى حتى انتهت للتأكيد لمالك السيارة أن العيب عيب تصنيع ولا يمكن إصلاحه فأقام دعوى قضائية ضدها سريعا.

وقررت المحكمة حصول مالك السيارة على 100 ألف درهم، إلى جانب حصوله على فائدة سنوية بقيمة 5% من تاريخ الحكم حتى سداد الشركة ووكيلها لقيمة التعويض كاملا.


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