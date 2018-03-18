» النجم الساحلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

18 مارس 2018 - 05:47 م

حسم فريق النجم الساحلي التونسي، تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة أمام بلاتيو يونايتيد النيجيري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "ساني أباتشا" بمدينة كانو، في إطار إياب دور الـ32 للمسابقة.

واستفاد النجم الساحلي، من فوزه ذهاباً بملعبه، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل توسين أومويلي، هدف الفريق النيجيري الوحيد، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة، مشاركة المهاجم المصري عمرو مرعي، مع فريقه النجم الساحلي، منذ الدقيقة 85، عندما حل بديلاً للغيني الخلي بانجورا.