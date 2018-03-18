  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك و«ولايتا» الإثيوبي

أحمد شفيق

موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

شبكة الاتصالات الاسرائيلية

اجتماع طارئ في إسرائيل لاستهداف مصر شبكة المحمول

البشير والسيسي

3 سيناريوهات لحل أزمة «حلايب وشلاتين»

طلاب الأزهر مع الأمير تشارلز

السفير البريطاني: 6 طلاب بالأزهر رفعوا رأس مصر

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

جامعة الأزهر تفصل «محمد البلتاجي»

براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

على حساب بلاتيو النيجيري..

النجم الساحلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

الرياضة

النجم الساحلي
النجم الساحلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي ردًا على أزمة «السعيد»: «لدينا أهداف أهم»

#

مازيمبي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

#

الأهلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

#

أولى صفقات الزمالك مهددة بالفشل

المصريون

دورى ابطال افريقيا

النجم الساحلى

بلاتيو النيجيري

حسم فريق النجم الساحلي التونسي، تأهله إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة أمام بلاتيو يونايتيد النيجيري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "ساني أباتشا" بمدينة كانو، في إطار إياب دور الـ32 للمسابقة.

واستفاد النجم الساحلي، من فوزه ذهاباً بملعبه، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل توسين أومويلي، هدف الفريق النيجيري الوحيد، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة، مشاركة المهاجم المصري عمرو مرعي، مع فريقه النجم الساحلي، منذ الدقيقة 85، عندما حل بديلاً للغيني الخلي بانجورا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتك بلباو
» شابان مصريان يتخليان عن جنسيتهما ويدعيان أنهما سوريان
» النجم الساحلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» تاجر سيارات يقتل سيدة حامل وجنينها بسبب رسائل مخلة
» موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»
» تأجيل محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا
» السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة
» إطلاق سراح مسنة متهمة فى قضية تبديد بمركز مغاغة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:40 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع