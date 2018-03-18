إخماد حريق بمحول كهرباء في مطار القاهرة

18 مارس 2018 - 05:40 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود، نشب بأحد محولات الكهرباء داخل أحد مخازن الجمارك قبل أن يمتد لباقي المحتويات داخل المخزن .

قالت مصادر، بالمطار إن سلطات إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عاطف صالح، تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل أحد محولات الكهرباء، بأحد مخازن الجمارك بالقرب من أولاد رجب، تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإطفاء، وإخطار إدارة مرفق إسعاف المطار برئاسة الدكتور إبراهيم حسن، وتمت السيطرة على الحريق، وتوالت الأجهزة الأمنية للتحقيق بالواقعة، لمعرفة أسباب الحريق.