الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

18 مارس 2018 - 05:38 م

يرى الكاتب الألماني، راينر هيرمان، أن الشرق الأوسط، يشهد سلسلة من الانحرافات والسياسيات الخاطئة، الأمر الذي يجعله مشرفًا على ما يشبه الانفجار العظيم، وفيما يخص مصر يتوقع "هيرمان" أنها من الممكن أن تشهد ثورة أخرى، والتي ستكون أكثر دموية من ثورة يناير 2011، بحسب موقع "دويتشلاندفونك كلتور" الألماني.

وقال "راينر" مؤلف كتاب "زلزال العربي"، في حوار له مع الإذاعة الألمانية "دويتشلاند فونك كلتور" على هامش معرض الكتاب في "لايبتسيج"، "إننا لم نشهد مثل هذا الانهيار في العالم العربي منذ القرن 13 الميلادي، مضيفًا أن الأسباب الحقيقية للأزمة في الشرق الأوسط تتمثل في انفصال النخب الموجودة هناك عن أغلبية الشعب.

وتابع: أن الدول تحولت لمراكز تسوق يخدم فيها الزبائن نفسهم بنفسهم ويديروها النخب هناك، سواء كان في مصر أو العراق أو سوريا، وعلى تلك الخلفية فإنه لخص الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي في الآتي: إن ما عايشناه في 2011 لم يكن ربيعًا عربيًا، ولا دعوة للديمقراطية، بل كان هزة لبروج الديكتاتوريات؛ حيث قال الناس في مصر "كفاية"، دعوة للكرامة.. وفروا لنا العمل، دعونا نشترك في كيان الدولة.

وكان "هيرمان"، قد شهد مظاهرات ميدان التحرير بنفسه في القاهرة عام 2011، حيث قال "كان الناس ملء النشوة والفرح، فقد كنا بصدد إسقاط ديكتاتور، وعندما تحدثت مع العديد من الناشطين السياسيين، وسألتهم عما سيفعلون إذا ما تنحى مبارك أو إذا ما تم إسقاطه؟، فأجابوا "سنتراجع عن المشهد، فلم يعد الأمر مهمتنا بعد الآن، فقد أقمنا ثورة، ولكن السياسة يجب أن ينفذها آخرون".

بينما يرى "هيرمان"، أن القمع في مصر الآن أسوأ من حقبة عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، ولهذا يتوقع الكاتب ثورة أخرى، مصرحًا "هذا سيحدث لأن الظروف التي أدت إلي الثورة في 2011، لم تتحسن، على العكس فأنها تسوء من عام لآخر".

وأشار "هيرمان" أن "موجة" الشباب العاطلين في مصر تزداد اتساعًا، إذ يخترق كل عام 800 ألف شاب مصري لسوق العمل، ولكن دون جدوى، إذ لا يجدون عملًا، منوهًا أن أيديولوجية الجهاد بدأت من مصر ومن ثم انتشرت في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي لتصل إلي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولهذا أتصور أن لن آلت الأمور في مصر لثورة جديدة، وعندما يزداد الضغط عن الحد، سيعود الجهاد لمصر، وستكون تلك الثورة أكثر دموية من ثورة يناير، إذ أنها ستحدث متأثرة بالجهاد.