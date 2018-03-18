  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك و«ولايتا» الإثيوبي

أحمد شفيق

موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

شبكة الاتصالات الاسرائيلية

اجتماع طارئ في إسرائيل لاستهداف مصر شبكة المحمول

البشير والسيسي

3 سيناريوهات لحل أزمة «حلايب وشلاتين»

طلاب الأزهر مع الأمير تشارلز

السفير البريطاني: 6 طلاب بالأزهر رفعوا رأس مصر

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

جامعة الأزهر تفصل «محمد البلتاجي»

براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

كاتب ألماني:

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

عرب وعالم

صورة الخبر من المصدر
صورة الخبر من المصدر

مؤمن مجدي مقلد

أخبار متعلقة
#

نافعة: "بعد الرئاسية مصر تحتاج إلى حكيم"

#

"أبوريدة" ينهى خصومة شوبير ورئيس "بريزنتيشن"

#

عالم أزهري: الممتنع عن التصويت مذموم وآثم شرعًا

#

الفجوة الغذائية المستقبلية فى مصر فى ظل سد النهضة (1ـ 2)

ثورة

دموية

كاتب الماني

قادمة.

يرى الكاتب الألماني، راينر هيرمان، أن الشرق الأوسط، يشهد سلسلة من الانحرافات والسياسيات الخاطئة، الأمر الذي يجعله مشرفًا على ما يشبه الانفجار العظيم، وفيما يخص مصر يتوقع "هيرمان" أنها من الممكن أن تشهد ثورة أخرى، والتي ستكون أكثر دموية من ثورة يناير 2011، بحسب موقع "دويتشلاندفونك كلتور" الألماني.

 وقال "راينر" مؤلف كتاب "زلزال العربي"، في حوار له مع الإذاعة الألمانية "دويتشلاند فونك كلتور" على هامش معرض الكتاب في  "لايبتسيج"، "إننا لم نشهد مثل هذا الانهيار في العالم العربي منذ القرن 13 الميلادي، مضيفًا أن الأسباب الحقيقية للأزمة في الشرق الأوسط  تتمثل في انفصال النخب الموجودة هناك عن أغلبية الشعب.

وتابع: أن الدول تحولت لمراكز تسوق يخدم فيها الزبائن نفسهم بنفسهم ويديروها النخب هناك، سواء كان في مصر أو العراق أو سوريا، وعلى تلك الخلفية فإنه لخص الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي في الآتي: إن ما عايشناه في 2011 لم يكن ربيعًا عربيًا، ولا دعوة للديمقراطية،  بل كان هزة لبروج الديكتاتوريات؛ حيث قال الناس في مصر "كفاية"، دعوة للكرامة.. وفروا لنا العمل، دعونا نشترك في كيان الدولة.

وكان "هيرمان"، قد شهد مظاهرات ميدان التحرير بنفسه في القاهرة عام 2011، حيث قال "كان الناس ملء النشوة والفرح، فقد  كنا بصدد إسقاط  ديكتاتور، وعندما تحدثت مع العديد من الناشطين السياسيين، وسألتهم عما سيفعلون إذا ما تنحى مبارك أو إذا ما تم إسقاطه؟، فأجابوا "سنتراجع عن المشهد، فلم يعد الأمر مهمتنا بعد الآن، فقد أقمنا ثورة، ولكن السياسة يجب أن ينفذها آخرون".

بينما يرى "هيرمان"، أن القمع في مصر الآن أسوأ من حقبة عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، ولهذا يتوقع الكاتب ثورة أخرى، مصرحًا "هذا سيحدث لأن الظروف التي أدت إلي الثورة في 2011، لم تتحسن، على العكس فأنها تسوء من عام لآخر".

وأشار "هيرمان" أن "موجة" الشباب العاطلين في مصر  تزداد اتساعًا، إذ يخترق كل عام 800 ألف شاب مصري لسوق العمل، ولكن دون جدوى، إذ لا يجدون عملًا، منوهًا أن أيديولوجية الجهاد بدأت من مصر ومن ثم انتشرت في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي لتصل إلي جميع أنحاء العالم  الإسلامي، ولهذا أتصور أن لن آلت الأمور في مصر لثورة جديدة، وعندما يزداد الضغط عن الحد، سيعود الجهاد لمصر، وستكون تلك الثورة أكثر دموية من ثورة يناير، إذ أنها ستحدث متأثرة بالجهاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتك بلباو
» شابان مصريان يتخليان عن جنسيتهما ويدعيان أنهما سوريان
» النجم الساحلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» تاجر سيارات يقتل سيدة حامل وجنينها بسبب رسائل مخلة
» موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»
» تأجيل محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا
» السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة
» إطلاق سراح مسنة متهمة فى قضية تبديد بمركز مغاغة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:40 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع