  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
ترامب يطلب 4 مليارات دولار من ملك السعودية

«ترامب» يطلب 4 مليارات دولار من ملك السعودية

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك و«ولايتا» الإثيوبي

أحمد شفيق

موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

شبكة الاتصالات الاسرائيلية

اجتماع طارئ في إسرائيل لاستهداف مصر شبكة المحمول

البشير والسيسي

3 سيناريوهات لحل أزمة «حلايب وشلاتين»

طلاب الأزهر مع الأمير تشارلز

السفير البريطاني: 6 طلاب بالأزهر رفعوا رأس مصر

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

بعد سوبر هاتريك واتفورد..

«النواب» يستعد لتكريم محمد صلاح

الحياة السياسية

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب "صلاح" يزور طفلا إنجليزيا في منزله

#

هذه حقيقة اتهام "عبدالعال" للنواب بـ"الابتزاز"

#

مجلة إنجليزية: "محمد صلاح ملك كوب الجديد"

#

احتفالية كبرى لتكريم "صلاح" لحصوله على جائزة الـ BBC

النواب

المصريون

محمد صلاح

فرج عامر

ليفربول

يسعى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لتكريم النجم محمد صلاح، الذي رفع اسم وعلم مصر دوليًّا، بعد تسجيله 4 أهداف رائعة "سوبر هاتريك" في فوز فريقه ليفربول على واتفورد، أمس السبت، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال «عامر»، فى بيان له اليوم، إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يقترح فيها تكريم "صلاح" بمجرد وصوله إلى مصر في أي وقت، مؤكدًا أن هذا اللاعب الكبير يستحق التكريم الذي يليق باسمه العالمي، وأخلاقه الكريمة وحبه وعشقه لبلده وللمصريين.

يذكر أن محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى
» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتك بلباو
» شابان مصريان يتخليان عن جنسيتهما ويدعيان أنهما سوريان
» النجم الساحلي يتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال
» تاجر سيارات يقتل سيدة حامل وجنينها بسبب رسائل مخلة
» موقف «شفيق» سبب تأخر إعلان دعم «السيسي»
» تأجيل محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا
» السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:40 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع