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تاجر سيارات يقتل سيدة حامل وجنينها بسبب رسائل مخلة

قضايا وحوادث

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قتل

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تاجر سيارات

قتل سيدة حامل

رسائل مخله

شهد مركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم واقعة قتل بشعة، حيث أقدم تاجر سيارات على طعن ربة منزل حامل في الشهر السابع ببطنها وقتل الجنين، انتقامًا من تعدي والده عليه بالضرب أمام أفراد العائلة، بعد علم والده بقيام المتهم بإرسال رسائل مخلة لشقيقة زوج المجني عليها.

البداية عندما تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو بورود بلاغ من مستشفى دراو المركزي، بوصول سوسن حمدي أحمد «19 سنة- ربة منزل- حامل في الشهر السابع»، مصابة بجرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليمنى وخرق بجدار الرحم، وأُجري لها استكشاف للبطن واستخراج جثة لجنين «أنثى» وأحيلت المجني عليها لمستشفى أسوان الجامعي للعلاج.

وتشكل فريق بحث بقيادة العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية بأسون، ضم رئيس وضباط مباحث مركز دراو، وتبين من التحريات أن المجني عليها أثناء تواجدها بمنزلها فوجئت بشخص ملثم يرتدي كيس مخدة لإخفاء وجهه، يطرق باب مسكنها، وبعد قيامها بفتح الباب وجه لها طعنة في البطن بسكين وفر هاربًا.

وأضافت التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة «طه. ص- 20 سنة- تاجر سيارات وأحد أبناء عمومة زوج المجني عليها»، وأنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لوجود خلافات عائلية سابقة لقيام والده بالتعدي عليه بالضرب أمام أفراد العائلة بعد علمه بقيامه بإرسال رسائل مخلة لشقيقة زوج المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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