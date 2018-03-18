رفض طعن النيابة على براءة فاروق حسنى

18 مارس 2018 - 05:10 م





رفضت محكمة النقض اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل، طعن النيابة العامة، على الحكم الصادر ببراءة الفنان فاروق حسنى فى قضية الكسب غير المشروع.







كانت نيابة النقض الجنائي، قد قدمت رأيها لمحكمة النقض بطلب رفض طعن النيابة العامة، استنادًا إلى سلامة حكم البراءة والتزامه صحيح حكم القانون بما يجعل ما تثيره النيابة العامة غير مقبول.





من جانبه قال سامى عبد الصادق، محامى فاروق حسنى، بأنه بعد رفض طعن النيابة العامة فقد صارت براءة فاروق حسنى باتة، وأن القضاء أثبت فساد الاتهامات التى وجهت إليه وغيرها من الاتهامات التى حاول البعض من أصحاب النفوس الضعيفة إلصاقها به، وحفظتها النيابة العامة جميعًا.







