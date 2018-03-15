» تصعيد غير مسبوق من واشنطن ضد موسكو

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بوتين وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن سوريا
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المصريون ـ متابعات

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا هوكابي، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ستواصل القسوة على روسيا حتى تغير سلوكها".
وأضافت، في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، أنّ ترامب "شديد القسوة على روسيا، ويتعين على حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقرير ما إذا كانت تريد أن تصبح فاعلا جيدا أم سيئا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 19 شخصية و5 شركات روسية بزعم تدخلهم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، الجارية في الولايات المتحدة، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار 2017.
وترفض موسكو كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأكدت أكثر من مرة أن ذلك ليس من مصلحتها، وأن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها. 

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