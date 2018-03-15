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استقالة رئيس وزراء سلوفاكيا وحكومته

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المصريون ووكالات

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استقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، وحكومته، اليوم الخميس، وسط أزمة سياسية تضرب البلاد.
وتأتي استقالة فيكو، على خلفية أزمة أثارها مقتل الصحفي يان كوسياك، الذي كان يتقصى قضايا فساد، وخطيبته رميا بالرصاص، في فبراير/شباط الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
من جهته، قبل الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا، الاستقالة، وكلف الديمقراطي الاشتراكي بيتر بيليغريني، نائب رئيس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تهدف استقالة فيكو، إلى الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي المكون من ثلاثة أحزاب في السلطة، وتفادي إجراء انتخابات مبكرة.
وأمس الأربعاء، أعرب فيكو، عن استعداده لتقديم استقالته كوسيلة لحل الأزمة السياسية التى حدثت بسبب مقتل كوسياك، شرط أن يكون الشخص الذى سيخلفه عضوا بالحزب الديمقراطى الاشتراكي اليساري، الذي ينتمي له.
وطالبت المعارضة على إثر ذلك باستقالة فيكو، كما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على الفساد ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
جدير بالذكر، أن يان كوسياك، يتقصى قضايا فساد وعلاقات مفترضة بين مسؤولين سياسيين محليين ورجال أعمال إيطاليين يشتبه في ارتباطهم بالمافيا. 

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