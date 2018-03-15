  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:06 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

"مصر أفشلت مخطط تقسيم المنطقة بهذه الطريقة"

رامي جان

"هذا هو سيناريو الإخوان للوقيعة بين السيسي والجيش"

شيخ الأزهر

فلسطين تواجه غطرسة القوة وسياسات الظلم والتهجير

أبو اسماعيل

هذا ما يعانيه «أبوإسماعيل» وقيادات الإخوان بطره

"Hacking Team" وراء كشف لغز "ريجيني"

"تقديم قتلة ريجيني للعدالة التزام لا يقبل الشك"

المؤتمر الاقتصادي" أرشيفية"

في ذكرى «المؤتمر الاقتصادي العالمي».. ماذا تحقق؟

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مفاجأة يفجرها مستشار «مرسي» عن «رامي جان»

الرئيس المعزول محمد مرسي

تدويل قضية «مرسي».. هذه أحدث التطورات

رامي جان

رامي جان لـ«الإخوان»: «يا أنا.. يا أنتم»

حمزة نمرة: «إيه المشكلة لما الدولار يبقى بـ10 جنيه»

حمزة نمرة «يطير من تاني» بألبوم «متفائل»

ضحية الاعتداء في بريطانيا

تفاصيل مؤلمة يرويها محام "مريم"

آخر الأخبار

مريم عبدالسلام
مريم عبدالسلام

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رضا عبد العال باكيا: رحلت عن الزمالك بسبب إهانتي

#

محامي الطالبة مريم يكشف تفاصيل جديدة عن مسار التحقيقات

#

تفاصيل مؤلمة بواقعة تعذيب أم لطفلها بالنار

#

"محامي مريم" يكشف مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء عليها بلندن

أكد المستشار أحمد حمزة، محام مريم المعتدي عليها ببريطانيا، أنه نجح في توصيل صوت والدة مريم للمسئولين في مصر، وتواصل مع القنصلية المصرية التي قاموا بإرسال طبيب لها، مشيدًا بالتحرك الإيجابي من مصر تجاه هذه الواقعة رغم أن الفتاة تحمل الجنسية الإيطالية أيضًا.
وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان ببرنامج «حكاية وطن» عبر فضائية «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أن مريم أجرت أكثر من 13 عملية خلال 15 يوم، وحالتها كانت في تدهور مستمر، حتى وافتها المنية.
وأشار إلى أن المستشفى لم تبلغ الشرطة عن وجود حالة إعتداء لديها، وبعد 5 ساعات من دخولها المستشفى أبلغوا والدتها أن حالتها جيدة وغادرت المستشفى، وعقب عودتها للمنزل دخلت في غيبوبة أخرى، وعندما عادت تبين أن هناك جلطة بالمخ، واصفًا ماحدث بالتهريج والإهمال، معقبًا: «الواحد حاسس أنه رخيص خارج بلده»، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 500 محامي متطوع للسفر على نفقته لمتابعة التحقيقات في مقتل مريم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "هذه هي دلالات حديث السيسي عن الأفارول"
» انطلاق تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا
» اليسار ليس موحدًا خلف الرئيس
» تصعيد غير مسبوق من واشنطن ضد موسكو
» الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات
» تفاصيل مؤلمة يرويها محام "مريم"
» يفضح زوجته ليجبرها على الاعتراف بخيانته
» بالفيديو.. انهيار جسر مشاة بولاية فلوريدا الأمريكية
» تعرف على ثان أخطر سلاح أنتجته البشرية
» «الإفتاء» تفتح باب الاشتراك بدورة التأهيل للحياة الزوجية
» أكاديمي إماراتي: أقلنا «تليرسون» نكاية في قطر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن