» تفاصيل مؤلمة يرويها محام "مريم"

15 مارس 2018 - 10:57 م

أكد المستشار أحمد حمزة، محام مريم المعتدي عليها ببريطانيا، أنه نجح في توصيل صوت والدة مريم للمسئولين في مصر، وتواصل مع القنصلية المصرية التي قاموا بإرسال طبيب لها، مشيدًا بالتحرك الإيجابي من مصر تجاه هذه الواقعة رغم أن الفتاة تحمل الجنسية الإيطالية أيضًا.



وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان ببرنامج «حكاية وطن» عبر فضائية «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أن مريم أجرت أكثر من 13 عملية خلال 15 يوم، وحالتها كانت في تدهور مستمر، حتى وافتها المنية.

