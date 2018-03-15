تفاصيل اللقاء بين "شكري" و"الحريري" في روما

15 مارس 2018 - 10:52 م

ناقش رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، "الانتخابات اللبنانية واحتمالاتها المختلفة".



جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر "روما 2" لدعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الحريري، استعرض خلال اللقاء "تقييمه للمشهد السياسي اللبناني، بما في ذلك الانتخابات (البرلمانية) المقبلة (تجرى في مايو/ أيار المقبل)، واحتمالاتها المختلفة"، دون تفاصيل.

ويعد "تيار المستقبل"، الذي يرأسه الحريري، أكبر حزب سني في البلاد، وهو أبرز حزب في قوى "14 آذار"، المدعومة من السعودية، والمناهضة للمحور الإيراني السوري، الداعم لـ"حزب الله" اللبناني، أبرز حزب في قوى "8 آذار".



وفيما يتعلق بقوات الجيش والأمن الداخلي اللبناني، قال شكري، إن دعمهما "في مصلحة استقرار المنطقة وليس لبنان وحده".

وجددَّ شكري، موقف بلاده الداعي إلى "النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصًا على أمنه وأمن المنطقة".



ويُعقد مؤتمر"روما 2"، بدعوة من الخارجية الإيطالية، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية (الجيش والأجهزة الأمنية)، بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.



ويعول لبنان على مؤتمرين إضافيين، هما "مؤتمر باريس 4"، في 6 أبريل/ نيسان المقبل، وهو مخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، ومؤتمر بروكسل، يومي 24 و25 من الشهر نفسه، ويهدف إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

