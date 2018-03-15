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شرقي القدس‎

إصابة 38 فلسطينيًا بمواجهات مع قوات الاحتلال

عرب وعالم

مواجهات مع قوات الاحتلال
مواجهات مع قوات الاحتلال

المصريون ووكالات

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إصابة 157 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال اليوم

أصيب 38 فلسطينيًا، مساء الخميس، بجروح، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، أن المواجهات اندلعت مساء اليوم، بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، وأسفرت عن إصابة 27 فلسطينيًا بالغاز المسيل للدموع، و9 إصابات بالمطاط، وإصابتين بالحروق.
واندلعت خلال الأيام الأخيرة مواجهات في عدد من المناطق في القدس، وخاصة في بلدتي العيزرية وأبو ديس، وقريتي العيسوية وحزما، أصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق.
وتشهد معظم المدن الفلسطينية تظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
وضمن قرار ترامب تعتزم واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، ونكبة الفلسطينيين في العام ذاته. -

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