مقتل 6 من "داعش" بقصف للتحالف في كركوك

15 مارس 2018 - 10:47 م

قال قائد عسكري عراقي، اليوم الخميس، إن 6 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا جراء قصف جوي نفذته مقاتلات للتحالف الدولي، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.



وفي مؤتمر صحفي، أوضح قائد الجيش مسؤول ملف الأمن في كركوك، اللواء معن السعدي، أن "طائرات التحالف شنّت غارتين جويتين على أهداف لداعش في سلسلة جبال حمرين، وقضاء الدبس، في كركوك".



وأضاف السعدي، أن الغارتين اللتين نفذتا بالتنسيق مع الجيش العراقي، أسفرتا عن مقتل 6 من "داعش"، بينهما قياديان اثنان، أحدهما مسؤول التنظيم العسكري لقضاء الدبس، والآخر مسؤول تفخيخ المركبات في القضاء نفسه.



وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهدت محافظة كركوك هجمات متصاعدة شنها في الغالب مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" على أهداف مختارة بينها عسكرية وأخرى مدنية، وهو ما دفع بغداد لتكثيف حملات التمشيط بالمنطقة.



وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة استمرت ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي.

