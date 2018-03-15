  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:06 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

"مصر أفشلت مخطط تقسيم المنطقة بهذه الطريقة"

رامي جان

"هذا هو سيناريو الإخوان للوقيعة بين السيسي والجيش"

شيخ الأزهر

فلسطين تواجه غطرسة القوة وسياسات الظلم والتهجير

أبو اسماعيل

هذا ما يعانيه «أبوإسماعيل» وقيادات الإخوان بطره

"Hacking Team" وراء كشف لغز "ريجيني"

"تقديم قتلة ريجيني للعدالة التزام لا يقبل الشك"

المؤتمر الاقتصادي" أرشيفية"

في ذكرى «المؤتمر الاقتصادي العالمي».. ماذا تحقق؟

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مفاجأة يفجرها مستشار «مرسي» عن «رامي جان»

الرئيس المعزول محمد مرسي

تدويل قضية «مرسي».. هذه أحدث التطورات

رامي جان

رامي جان لـ«الإخوان»: «يا أنا.. يا أنتم»

حمزة نمرة: «إيه المشكلة لما الدولار يبقى بـ10 جنيه»

حمزة نمرة «يطير من تاني» بألبوم «متفائل»

للمرة الثالثة في أسبوع..

مصر ترفض تقارير غربية تنتقد أجواء "الرئاسية"

الحياة السياسية

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الجفرى": الرد على الإرهابيين سيكون في الصناديق

#

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الأوضاع في مصر

#

تفاصيل تحويل «دعم مصر» إلى حزب سياسي

#

بالصور.. مصر للسلام والتنمية تطلق مبادرة "راصد"

رفضت مصر، الخميس، وللمرة الثالثة خلال نحو أسبوع، تقارير غربية تنتقد أجواء الرئاسيات التي من المفترض أن تنطلق خلال ساعات في جولة اقتراع المصريين بالخارج.
وقالت سفارة مصر في ألمانيا في بيان نقلته الخارجية المصرية، مساء الخميس، إنها "تستنكر ما ورد في تصريحات المفوض الألماني لحقوق الإنسان من إدعاءات، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والأوضاع الحقوقية في البلاد".
واعتبر البيان تصريحات المفوض الألماني "تدخلاً غير مقبول".
وفي وقت سابق اليوم، قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيربل كوفلر، في بيان: "لديّ تخوّف من أن الفرص المرتبطة بانتخابات حرة ونزيهة في مصر لا تُستغل"، مطالبة القاهرة، بـ"إفساح المجال أمام الجميع لممارسة حرية التعبير".
وأمس الأربعاء، رفضت مصر، على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بجنيف، علاء يوسف، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، بشأن وجود "انتهاكات" بحقوق الإنسان قبيل الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
كما أعربت الخارجية المصرية، في 7 مارس/آذار الجاري، عن رفضها ما جاء في تقرير لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن ما أسماه بـ"مناخ التخويف السائد" في سياق الانتخابات.
ومن المقرر أن ينطلق سباق رئاسيات مصر في الخارج غدا الجمعة ولمدة 3 أيام، فيما تجرى الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الجاري.
وكان المحامي اليساري، خالد علي، تراجع، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.
وفي الشهر ذاته، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة) اسم رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، من كشوف الناخبين، بعد أن أعلن اعتزامه الترشح، وذلك إثر إعلان الجيش المصري مخالفته بتلك الخطوة قوانين منظمة للشأن العسكري في البلاد.
ويتنافس في رئاسيات مصر 2018 مرشحان هما، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد(ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "هذه هي دلالات حديث السيسي عن الأفارول"
» انطلاق تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا
» اليسار ليس موحدًا خلف الرئيس
» تصعيد غير مسبوق من واشنطن ضد موسكو
» الصومال يصعد إجراءاته ضد الإمارات
» تفاصيل مؤلمة يرويها محام "مريم"
» يفضح زوجته ليجبرها على الاعتراف بخيانته
» بالفيديو.. انهيار جسر مشاة بولاية فلوريدا الأمريكية
» تعرف على ثان أخطر سلاح أنتجته البشرية
» «الإفتاء» تفتح باب الاشتراك بدورة التأهيل للحياة الزوجية
» أكاديمي إماراتي: أقلنا «تليرسون» نكاية في قطر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:46 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن