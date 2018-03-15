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الأحمد: لقاء بين "فتح" و"الشعبية" بالقاهرة

الحياة السياسية

عزام الأحمد
عزام الأحمد

المصريون ووكالات

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الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق المصالحة الفلسطينية

أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الخميس، أن وفدين من حركته، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، سيبحثان مطلع الشهر المقبل في القاهرة، انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال الأحمد، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" (رسمية)، إنه يأمل أن يعزز الاجتماع اتفاقاً تم مع فصائل فلسطينية حول انعقاد المجلس الوطني في موعده نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
وأعرب عن تفاؤله إزاء النتائج المرتقبة للاجتماع مع الجبهة الشعبية.
يأتي ذلك بعد دعوة الجبهة الشعبية، في بيان، الثلاثاء الماضي، إلى بذل كافة الجهود من أجل عدم توسيع دائرة الانقسام الفلسطيني التي يمكن أن تترتب على عقد دورة عادية للمجلس الوطني، في 30 من الشهر المقبل.
من ناحية أخرى، قال القيادي في "فتح"، إن الاجتماعات التحضيرية مع الفصائل الفلسطينية لعقد المجلس الوطني "بدأت وستستمر حتى الاتفاق على جدول أعمال المجلس الذي يشمل انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير ومجلس مركزي".
وأشار أن المجلس سيجري مراجعة شاملة للمسيرة السياسية الفلسطينية لصياغة البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، الذي ستستمد ملامحه من الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي.
وفبراير الماضي، قدم عباس في خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، مبادرة تتعلق باستئناف عملية السلام مع إسرائيل، تضمنت إيجاد رعاية دولية للمفاوضات، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وذكر الأحمد أن "المجلس الوطني سيؤكد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة دولة فلسطين، وذلك وفقا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
و"المجلس الوطني" هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج البلاد، ومن صلاحياته، وضع البرامج السياسية لمنظمة التحرير، وانتخاب لجنتها التنفيذية، وأعضاء المجلس المركزي.
وتأسس المجلس عام 1948، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية، باستثناء حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، وهو ما يشكل أحد أبرز ملفات المصالحة بين الأخيرة، التي تحتفظ بأغلبية المجلس التشريعي (البرلمان)، وحركة "فتح"، أكبر فصيل في المنظمة.
وانعقدت آخر جلسة للمجلس الوطني عام 1996 حيث تم انتخاب أعضاء جدد في التنفيذية الحالية للمنظمة، ويبلغ عدد أعضائه حوالي 750 عضوا. -

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