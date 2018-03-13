رسميًا.. «السعيد» يجدد للأهلي 3 سنوات

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السعيد

وقّع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود تجديده للقلعة الحمراء، بشكل رسمي، لمدة 3 مواسم قادمة، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك عقب اجتماعين الأول مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة والثاني مع محمود الخطيب، رئيس النادي بحضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، وعبد العزيز عبد الشافي، عضو لجنة الكرة، وحسام غالي قائد الفريق.

وكان السعيد قد حضر في جلسة اليوم جمعت تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ومحمود الخطيب، بجانب عبدالعزيز عبدالشافي وحسام غالي من أجل مناقشة أزمة تجديد اللاعب.

وتوجه "السعيد"، إلى مقر اتحاد الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي؛ من أجل توثيق عقده بالجبلاية.

وأثار اللاعب، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد تأخره في تجديد تعاقده مع الأهلي، والذي كان سينتهي في الصيف المقبل، بل تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك.

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