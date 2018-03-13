رسميًا.. «السعيد» يجدد للأهلي 3 سنوات

13 مارس 2018 - 04:54 م

وقّع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود تجديده للقلعة الحمراء، بشكل رسمي، لمدة 3 مواسم قادمة، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك عقب اجتماعين الأول مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة والثاني مع محمود الخطيب، رئيس النادي بحضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، وعبد العزيز عبد الشافي، عضو لجنة الكرة، وحسام غالي قائد الفريق.