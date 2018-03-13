» من هي المرأة التي عينها «ترامب» رئيسة للمخابرات الأمريكية

13 مارس 2018 - 04:44 م

عين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جينا هاسبل على رأس وكالة الاستخبارات المركزية لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وكتب ترامب فى تغريدة له على "تويتر"، "مايك بومبيو مدير "سى آى ايه" سيصبح وزير خارجيتنا الجديد وسيقوم بعمل رائع، نشكر تيلرسون على خدماته، جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة لـ"سى آى ايه" وهى أول إمراة تتولى هذا المنصب. مبروك للجميع".

وتعد "هاسبل" هي المرأة الأولى التي تتولى منصب رئيسة للمخابرات الأمريكية، ونستعرض فيما يلي أبرز محطات رئيسة للمخابرات الأمريكية الجديدة:

1ـ ولدت جينا شيرى هاسبل فى 1 أكتوبر 1956

2ـ انضمت جينا شيرى هاسبل، لدى وكالة المخابرات المركزية عام 1985م.

3ـ اختيرت فى فبراير عام 2017 كنائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية من قبل الرئيس دونالد ترامب.

4ـ تعتبر وفقا لوكالة المخابرات المركزية، أول إمراة تشغل منصب ضابط فى وكالة الاستخبارات المركزية"، بينما أشارت وكالات أنباء مختلفة بأنها تعتبر ثانى إمراة.

5ـ كانت هاسبل نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، والخدمة السرية الوطنية لاستخبارات الأجنبية والعمل السرى، أدارت عين القطة، السجن السرى فى تايلاند.

6ـ عينت رئيسة هيئة الأركان لدى خوزيه رودريجر، الذى ترأس مركز مكافحة الإرهاب لدى وكالة الإستخبارات المركزية.

7ـ حازت هاسبل على جائزة التميز فى مكافحة الإرهاب من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، وجائزة دونوفان، عبارة عن ميدالية الاستحقاق فى الإستخبارات وجائزة الرتبة الرئاسية.