رامي جان للإخوان: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

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مسيحيون ضد الانقلاب

نشر الناشط رامي جان، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، تغريدة مثيرة للجدل على موقع التواصل "تويتر"، والتي اعتبرها البعض تشكيكًا في هوية الأخير.

وعاد "جان" وهو مقدم برامج بقناة "الشرق"، المعارضة، إلى القاهرة قادمًا من إسطنبول، بعد أن أنهى عمله في القناة، وكتب في تدوينته فور وصوله: " نشكركم علي حسن تعاونكم وإلي جولات أخري قريبا.. خالتي بتسلم عليك".

وبرز رامي جان، بعد 30 يونيو باعتباره مؤسس حركة تسمى "مسيحيون ضد الانقلاب"، وأعلن انحيازه للرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان، وأصبح ضيفا دائما في قنوات: الجزيرة ومكملين والشرق، إلى أن أصبح مقدم برامج في الشرق.


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