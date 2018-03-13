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«السيسي» ورئيس وزراء الأردن يبحثان الأوضاع في سوريا والعراق

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«السيسي» ورئيس وزراء الأردن
«السيسي» ورئيس وزراء الأردن

خالد الشرقاوي

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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، هاني الملقي اليوم، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن اللقاء تناول "استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة في سوريا والعراق".

وتناول اللقاء "استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة في سوريا والعراق".

وجدد الجانبان التأكيد على أهمية الحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها عدد من الدول العربية بما يحافظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.

كما اتفق الجانبان، حسب البيان ذاته، على تنسيق الجهود بين البلدين لإعادة الإعمار والأمن والاستقرار في العراق.

وأوضح البيان، أن اللقاء استعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين القاهرة وعمان.

بدوره، أكد السيسي، حرص مصر على مواصلة العمل لتطوير التعاون المشترك مع الأردن، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأبرز رئيس الوزراء الأردني، اهتمام بلاده بـ"استمرار التنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية".

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، اليوم بالقاهرة، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ونائب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ومحمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني.

وحسب بيان آخر لوزارة الدفاع المصرية، بحث صبحي، مع الملقي، آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وناقش الجانبان عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. دون تفاصيل.

وأكد صبحي، خلال اللقاء، على عمق علاقات التعاون الثنائية الوثيقة بين القاهرة وعمان، لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

فيما أوضح الملقي، استمرار "التنسيق والتشاور المكثف بين بلاده ومصر، إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوفير كافة سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وأجرت مصر والأردن تدريبات عسكرية جوية وبرية وبحرية مشتركة خلال 2015 و2016 و2017، أحدثها جرى في القاهرة، في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الملقي، إلى القاهرة، في زيارة رسمية ليوم واحد، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، وسط علاقات مصرية أردنية جيدة يغلب عليها التنسيق في عدة ملفات أبرزها القضية الفلسطينية.



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