» كيف استقبل «هنيدي» عودة «أبوتريكة» إلى مصر؟

13 مارس 2018 - 04:08 م

أبدى الفنان محمد هنيدي، سعادته الشديدة بقرار عودة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إلى مصر، بعد غياب دائم لفترة كبيرة.

وكتب«هنيدي» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» معربًا عن سعادته بعودة الماجيكو إلى أرض الوطن:«ترجع بالسلامة ياحبيب الناس».

ورد نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على «هنيدي»:«جهز نفسك للمباراة علشان تتغلب ذي ما هتتغلب في البلايستيشن».

يذكر أن محمد أبو تريكة، أعلن على موقع التدوينات القصيرة، عودة إلى مصر قريبا، بعد قرار نيابة النقض بالتوصية بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراجه علي قائمة الإرهاب، "تويتر"، قائلًا: "قريبًا في مصر".

قريبا ???????????????????????? &mdash ; محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 13 مارس، 2018

ترجع بالسلامه يا حبيب الناس — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) 13 مارس، 2018