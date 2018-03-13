13 مارس 2018 - 04:01 م

الطاقة تعتبر أحد الخواص الّتي توجد في الطبيعة، والّتي نَصِف من خلالها الكثير من الأشياء، وفي العادة تعتبر الطاقة غير مرئيّة؛ إذ إنّنا لا نستطيع لمسها بأيدينا ولكنّنا نستطيع ملاحظة تأثيرها على الأجسام المختلفة من حولنا، ويوجد في الطبيعة العديد من أشكال الطاقة المختلفة كالطّاقة الحراريّة والحركيّة والكهربائية وغيرها الكثير. وتعدّ الطاقة بحراً واسعاً من أبحر العلوم الّتي لا يمكن دمجها في تخصّصٍ واحد، ولا يستطيع شخص واحد الإحاطة بجميع جوانبها وأنواعها.



أمّا مصادر الطّاقة فهي كلّ ما يندرج تحت مُسمّى الطاقة؛ حيث إنّ كلّ أشكال الطاقة في الحياة تعتبر مصادر للطاقة لنا، ويمكّننا العلم الحديث من التّحويل بينها من أجل الحصول على الشكل الّذي نريده من أشكال الطّاقة، وربّما كانت أهم التحويلات للطاقة هي تحويل الطّاقة لإنتاج الطاقة الكهربائيّة، أو لإنتاج الطاقة الحركيّة أو الميكانيكيّة، وفي الوقت الحالي نقوم باستخدام جميع مصادر الطاقة المتوافرة لدينا من أجل الحصول على هذين النّوعين من أنواع الطاقة.

مصادر الطاقة

يعدّ الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه من أهم مصادر الطاقة الموجودة في الوقت الحالي حول أرجاء العالم، سواء كان الفحم، أو الغاز الطبيعي، أو النفط الّذي يتمّ تكريره من أجل الحصول على مشتقّات النفط المختلفة كالبترول، والكاز، والإسفلت، والّتي يتمّ استخدام كلّ واحدةٍ منها في تطبيقات معيّنة بحسب خصائصها.

ويعتبر الوقود الأحفوري والنّفط على وجه الخصوص عصب الحياة في الوقت الحالي، وهو المحرّك الرئيسي للاقتصاد العالمي؛ حيث إنّ جميع التطبيقات المتواجدة في عصرنا تعتمد بشكلٍ مباشر على النّفط، وحتّى مع الانتشار المستمر للطّاقة البديلة إلّا أنّها لم تستطع مجتمعة حتى الآن أن تنافس النفط ولو بجزءٍ بسيط.

أمّا المصدر الآخر من مصادر الطاقة فهو الطّاقة الميكانيكيّة أو الطاقة الحركيّة، والتي يتمّ الاعتماد عليها لتوليد الطاقة الكهربائيّة، وإنّ من أهم أشكال هذه الطاقة هي: طاقة الرّياح، وطاقة المياه؛ حيث يتمّ وضع توربينات تقوم بتوليد الطّاقة الكهربائيّة في مساقط المياه أو السدود أو في الأماكن التي تتميّز بالرياح الشّديدة.

ويعتبر المصدر الّذي يتمّ تطويره والتطلّع إليه بشكلٍ كبير على المستوى العالمي وفي الوطن العربي على وجه الخصوص هو الطاقة الشمسيّة، وذلك لتوافر الشمس بشكلٍ كبير جداً في الوطن العربي على وجه العموم؛ حيث يتمّ تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية، كما يتمّ استعمالها من أجل تسخين المياه أيضاً باستخدام السخّان الشمسي، والتدفئة، وغيرها من الأعمال المختلفة







جمع واعداد

د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي

قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج

رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر









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