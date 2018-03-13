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خريجو الأزهر عامل استقرار في تنزانيا

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فتحي مجدي

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تنزانيا

الأزهر

سفير تنزانيا

قال عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا الجديد بالقاهرة، إن خريجي الأزهر مثلوا دائمًا عامل استقرار في تنزانيا بما يحملونه من منهج وسطي يرسخ للتعددية والتعايش.

وعبر خلال استقبال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر له، اليوم، عن تقدير بلاده لدعم الأزهر لها في مجال تدريب الأئمة، وتقديم المنح للطلاب التنزانيين للدراسة في الأزهر.

من جهته، هنأ الطيب السفير بتوليه مهامه كسفير لبلاده خلفًا للسفير محمد الحاج، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تعزيز علاقات التعاون بين تنزانيا من جهة وبين مصر والأزهر من جهة أخرى.

وأبدى استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم للمسلمين في تنزانيا من خلال رفع عدد المنح المقدمة للطلاب التنزانيين للدراسة في الأزهر في الكليات الشرعية والعملية، واستقدام أئمة تنزانيا لتدريبهم في برنامج مصمم على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير.


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