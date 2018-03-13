  • الثلاثاء 13 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
محمد أبوتريكة

بالصور..«أبوتريكة» يتجاهل الرد على الإخوان

دونالد ترامب

ترامب يعلن عن «صفقة القرن» من القاهرة

السعيد وعبد الحفيظ

رسميًا.. «السعيد» يجدد للأهلي 3 سنوات

رامي جان

رامي جان للإخوان: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

أبو تريكة

محامي «أبوتريكة»: هذه حقيقة موقفه القانوني

الغاز الطبيعى

مفاجأة.. فيتو إسرائيلي على اتفاق الغاز بين مصر وقبرص

ترامب

«ترامب» يقيل مساعده الشخصي بالبيت الأبيض

حجب المواقع الإخبارية

«البرلمان» يقر 3 مواد تجيز حجب المواقع

ابو الفتوح

تصريحات نارية من "مصر القوية" حول "أبو الفتوح"

ابوتريكة وهنيدي

كيف استقبل «هنيدي» عودة «أبوتريكة» إلى مصر؟

«القطان» في زيارة وداعية لشيخ الأزهر

آخر الأخبار

الطيب والقطان
الطيب والقطان

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

هذا ما حذر منه شيخ الأزهر الأمم المتحدة

#

تعرف على أبرز عناوين الكتب بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

#

مساعدات من الأزهر لمسلمي الروهينجا اللاجئين ببنجلاديش

#

"المحرصاوي" يزور مدرسة للاجئين بـ"روما"

السعودية

الأزهر

القطان

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، أحمد قطان، السفير السعودي في نهاية فترته الدبلوماسية بالقاهرة، بعد تعيينه وزيرًا للدولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير بالخارجية السعودية.

وقال الطيب، إن الفترة التي قضاها  كسفير لبلاده في القاهرة شهدت تعزيزًا كبيرا للعلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتنسيقًا بين البلدين في القضايا العربية والإسلامية، كما شهدت توثيق التعاون بين الأزهر والسعودية في إطار السعي المشترك لتصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأعرب الطيب عن عميق شكره لدعم السعودية للأزهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال ترميم الجامع الأزهر والعمل على بناء مدينة متكاملة للبعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، موضحًا أن ما قدمته المملكة يؤكد إدراك قيادتها الحكيمة لأهمية دور الأزهر الشريف ورسالته الوسطية في نشر علوم الدين والتعبير عن صحيح الإسلام.

وأشاد الطيب بالدور للعربية السعودية بقيادة الملك سلمان في دعم مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها.

من جهته، تقدم قطان بخالص الشكر والتقدير لدعم شيخ الأزهر له خلال فترته الدبلوماسية بمصر، مؤكدًا أن العالم أجمع شهد على جهوده في تعزيز السلام ومواجهة خطاب العنف والتطرف، من خلال دعواته المنادية بالسلام للعالم أجمع وتعزيز الحوار بين المؤسسات الدينية.

وأبدى قطان تقدير السعودية والعالم العربي والإسلامي لمساندة الأزهر للجهود العربية في الحرب على الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن دعم الأزهر للمواقف العربية المشتركة، أسهم في حماية الأمن القومي العربي في وجه المخططات التي كانت تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية وتفتيتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رسالة كريستيانو رونالدو للشعب السوري
» أول فيديو لـ«السعيد» بعد تجديده للأهلي
» وفاة سمير زاهر
» كيف استقبل «هنيدي» عودة «أبوتريكة» إلى مصر؟
» من هي المرأة التي عينها «ترامب» رئيسة للمخابرات الأمريكية
» «السيسي» ورئيس وزراء الأردن يبحثان الأوضاع في سوريا والعراق
» خريجو الأزهر عامل استقرار في تنزانيا
» «القطان» في زيارة وداعية لشيخ الأزهر
» غدًا.. محاكمة صفوت الشريف في الكسب غير المشروع
» "أبوريدة": أخشى على "صلاح" من هذا الأمر
» المنتخب يطلق حسابه الرسمي على «تويتر»

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة