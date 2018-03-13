رسائل للرئيس السيسى قبل الإنتخابات الرئاسية (2)

13 مارس 2018 - 03:31 م

- من بين الأخطاء التى حدثت خلال الفترة الماضية ، إستمرار بعض المسئولين فى مناصب رفيعة المستوى رغم ظروفهم الصحية الصعبة – شفاهم الله وعافاهم من كل شر وسوء - ، ومن بين هؤلاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأيضاً الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال السابق ومن قبلهما الإعلامية صفاء حجازى رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون - رحمها الله - . ومع تقديرنا لقيمة الوفاء لمثل هؤلاء الأشخاص إلا أننى أرى أن مثل هذه المناصب تستدعى أن يكون من يتولاها فى حالة صحية جيدة خاصة بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء الذى يقوم بحكم منصبه بمتابعة كل كبيرة وصغيرة فى الدولة . وفى الحقيقة فإننى تصيبنى الدهشة بسبب مواد القانون التى تلزم المرشح سواء لرئاسة الجمهورية أو لإنتخابات مجلس النواب بإجراء فحوصات طبية دقيقة وشاملة حتى يكون قادراً على العطاء فى حين لا يتم إلزام الوزراء والمحافظين بإجراء هذه الفحوصات رغم أنها ضرورية للغاية لمعرفة مدى قدرتهم على تحمل الأعباء المكلفين بها . ولذلك أطالبك ياسيادة الرئيس بتدارك هذا الأمر وإختيار مسئولين أصحاء وقادرين على العطاء ، أما الذين هم فى حالة صحية صعبة فيمكن أن تتم الإستعانة بهم فى وظائف استشارية ويتم تفعيل دورهم والإستفادة من أرائهم وخبراتهم فى نفس مجالات تخصصاتهم .

- نتمنى أن تكون هناك مراجعة دقيقة قبل إختيار الأشخاص فى مناصب عليا كالوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وغيرهم ، حيث أثبتت الوقائع التى حدثت خلال الفترة الرئاسية الأولى وجود الكثير من قضايا الفساد التى تورط فيها مسئولون كبار ومنهم : خالد حنفى وزير التموين السابق والذى تورط فى قضية فساد القمح الشهيرة وتمت اقالته بسببها وكذلك صلاح هلال وزير الزراعة السابق والمحبوس حالياً بعد ثبوت إدانته فى قضية الفساد الكبرى والتى بلغ حجم الفساد فيها 2.5 مليار جنيه ، بالإضافة الى قضية هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الذى تم القبض عليه فى قضية رشوة ثم تبين تضخم حجم ثروتة خلال عامين فقط لأكثر من 50 مليون جنيه ، وهناك أيضاَ قضية سعاد الخولى نائبة محافظ الأسكندرية المسجونة حالياً فى قضية رشوة ، وهناك الكثير من القضايا التى لا يتسع المجال لذكرها الأن . ولذلك أطالب الرئيس بأن يتنبه جيداً إلى أن هناك بعض الاشخاص – أقول بعض – يقومون بدعم بعض الشخصيات منعدمة الضمير والتى لا تتمتع بطهارة اليد ويتم تدعيمهم من خلال تقارير ويتم اسناد المناصب اليهم ، وهو الأمر الذى قد يسيىء الى صورة هذه الجهات المحترمة التى نكن لها كل تقدير وإحترام .

- أرجو أن تشهد الفترة القادمة تقليلاً بقدر الإمكان من أعداد المؤتمرات التى تنعقد بشكل شبه دائم توفيراً للنفقات الباهظة التى يتم انفاقها عليها دون أن يكون لها مردود كبير على أرض الواقع ، وكذلك لمنع تكرار الكلمات والتصريحات بشكل كبير . ويمكن أن يكون التواصل الرئيسى بين الرئيس والشعب من خلال إجراء حوار تليفزيونى شهرى يذاع فى مختلف القنوات المصرية الحكومية والخاصة وكذلك جميع محطات الإذاعة وكل الصحف والمواقع الإليكترونية ، ويمكن أن يكون هناك لقاء كل ثلاثة أشهر داخل مجلس النواب من خلال الجلسة العامة للبرلمان على أن تتم إذاعتها على الهواء مباشرة .

- مع تقديرنا التام لجهود الرئيس المخلصة وكلماته الصادقة حول رغبته فى تحقيق الإصلاح الإقتصادى ، ومع تقديرنا لإعتراف الرئيس أكثر من مرة فى لقاءاته وتصريحاته بأن المواطن البسيط لم يشعر حتى الآن بثمار هذا الإصلاح الذى تتحدث عنه الحكومة . إلا أننا نطالب الرئيس بأن يكون هناك إهتمام أكبر بالمواطن البسيط خلال المرحلة القادمة ، لأن الناس تحملت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب السياسات الحكومية وغلاء الأسعار وسوء مستوى الخدمات وزيادة الضرائب والرسوم والإتاوات . ونتمنى أن يعلم الجميع أن إستمرار التضييق على الناس قد أصابهم بحالة من الغضب الشديد بسبب سوء الأوضاع ، ويجب أن يعلموا أن الأجيال القادمة تعيش معنا الآن بمعنى أن كل منا لديه ابناء وأحفاد وأشقاء صغار ويشربون من نفس كؤوس المعاناة أيضاً . ولذلك أقول للرئيس : نتفق مع سيادتك فى التخطيط للمستقبل القريب والبعيد ولكن يجب ألا نحمل الأجيال الحالية أكثر مما تطيق وتحتمل ويكفى ما تحملوه من أزمات ومشاكل لا حصر لها خلال الفترة الماضية ، وفى هذا الإطار أحذر من أنه فى حال استمرار هذه المعاناة فسوف نفتح الباب على مصراعية للتيارات المتطرفة لبث سمومها والتواصل مع أعداد ليست قليلة من الناس تحت ستار مرتبات شهرية وكفالة أيتام وسداد المصروفات الدراسية وتقديم كسوة الشتاء وملابس فى الأعياد .. الخ .



