حوار بين غني وفقير!!

فقير: مشكلتي أنا أعرفها..إحتياجات كثيرة وإمكانات محدودة..ما هي مشكلتك أنت؟
غني: مشكلتي لا تختلف عن مشكلتك..إمكانات كبيرة وإحتياجات لا تنتهي
فقير: أبحث عن إحتياجات أساسية
غني: وأنا أيضاً أبحث عن إحتياجات أساسية
فقير: ما تبحث عنه رفاهيات؟
غني: بالنسبة لك..بالنسبة لي كانت يوماً رفاهيات واليوم هي أساسيات
فقير: إذا لم أجد ما آكله سأموت من الجوع..واذا لم أجد ما ألبسه سأموت من البرد..في كل الأحوال إذا مت سأموت من الفقر
غني: أما أنا فالتخمة تكاد تقتلني..وما أرتديه يكاد يخنقني..إذا مت فالغنى سيكون سبب موتي
فقير: إذن أنت صاحب هم مثلي؟!
غني: نعم وأكثر..ليس لديك ما تبكي عليه..أما أنا فكل الأشياء تبكيني..
فقير: قصرك..سياراتك..خدمك..العالم كله بين يديك ولا تشعر بالسعادة..
غني: وكيف تحيا السعادة في حضور العادة؟
فقير: وماذا تفعل العادة في السعادة؟
غني: كنت أريد قصراً..حصلت عليه.. سعدت به وتمتعت..شهور وتعودت على القصر..سنوات وملت نفسي القصر..دائماً تذهب السكرة وتبقى الفكرة!!
فقير: " وخلقنا الانسان في كبد "... يبدو أن هذه هي الفكرة الباقية
غني: مشكلتك قلة المال
فقير: ومشكلتك كثرته !!
غني: وأين السعادة؟؟ أين السعادة؟؟
فقير: يقولون أن السعادة كل السعادة في القرب من الله
غني: ويقولون أن الغنى غنى النفس
فقير: ويقولون أن الفقر فقرها
غني: ويقولون أن الغني قد يكون طريقاً إلى الله أو طريقاً بعيداً عنه
فقير: ويقولون أن الفقر قد يكون طريقاً إلى الله أو طريقاً بعيداً عنه
غني: ويقولون أن عباد الله فقراء إلى الله
فقير: يقولون أن هذا هو الفقر في أسمى معانيه..
غنى: ويقولون أن هذه هي السعادة في أعظم معانيها..
فقير: دعنا نجرب ياصديقي فلن نخسر أكثر مما خسرناه
غني: دعنا نجرب ياصديقي فربما نكسب أعظم بكثير مما كسبناه
من كتاب " شكراً بطعم الشوكلاتة " للكاتب
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