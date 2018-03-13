حوار بين غني وفقير!!

13 مارس 2018 - 03:30 م

فقير: مشكلتي أنا أعرفها..إحتياجات كثيرة وإمكانات محدودة..ما هي مشكلتك أنت؟



غني: مشكلتي لا تختلف عن مشكلتك..إمكانات كبيرة وإحتياجات لا تنتهي



فقير: أبحث عن إحتياجات أساسية



غني: وأنا أيضاً أبحث عن إحتياجات أساسية



فقير: ما تبحث عنه رفاهيات؟



غني: بالنسبة لك..بالنسبة لي كانت يوماً رفاهيات واليوم هي أساسيات



فقير: إذا لم أجد ما آكله سأموت من الجوع..واذا لم أجد ما ألبسه سأموت من البرد..في كل الأحوال إذا مت سأموت من الفقر



غني: أما أنا فالتخمة تكاد تقتلني..وما أرتديه يكاد يخنقني..إذا مت فالغنى سيكون سبب موتي



فقير: إذن أنت صاحب هم مثلي؟!



غني: نعم وأكثر..ليس لديك ما تبكي عليه..أما أنا فكل الأشياء تبكيني..



فقير: قصرك..سياراتك..خدمك..العالم كله بين يديك ولا تشعر بالسعادة..



غني: وكيف تحيا السعادة في حضور العادة؟



فقير: وماذا تفعل العادة في السعادة؟



غني: كنت أريد قصراً..حصلت عليه.. سعدت به وتمتعت..شهور وتعودت على القصر..سنوات وملت نفسي القصر..دائماً تذهب السكرة وتبقى الفكرة!!



فقير: " وخلقنا الانسان في كبد "... يبدو أن هذه هي الفكرة الباقية



غني: مشكلتك قلة المال



فقير: ومشكلتك كثرته !!

غني: وأين السعادة؟؟ أين السعادة؟؟



فقير: يقولون أن السعادة كل السعادة في القرب من الله



غني: ويقولون أن الغنى غنى النفس



فقير: ويقولون أن الفقر فقرها

غني: ويقولون أن الغني قد يكون طريقاً إلى الله أو طريقاً بعيداً عنه



فقير: ويقولون أن الفقر قد يكون طريقاً إلى الله أو طريقاً بعيداً عنه



غني: ويقولون أن عباد الله فقراء إلى الله



فقير: يقولون أن هذا هو الفقر في أسمى معانيه..



غنى: ويقولون أن هذه هي السعادة في أعظم معانيها..



فقير: دعنا نجرب ياصديقي فلن نخسر أكثر مما خسرناه



غني: دعنا نجرب ياصديقي فربما نكسب أعظم بكثير مما كسبناه







من كتاب " شكراً بطعم الشوكلاتة " للكاتب



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